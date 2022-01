Brescia, litiga con i vicini e si barrica in casa

(red.) Scenario da film drammatico in via Aldo Moro, a Brescia, dove, nella serata di mercoledì, una donna in stato confusionale, dopo avere litigato con i condomini del palazzo in cui vive, si è barricata in casa, facendo temere un gesto estremo.

La 50enne, italiana, dopo uno screzio per futili motivi con i vicini di casa, si è chiusa nella sua abitazione al sesto piano di Brescia 2. Gli altri residenti, preoccupati, vedendo che la signora si affacciava dal balcone e dalle finestre urlando frasi sconnesse e gesticolando, hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e i mezzi di soccorso.

Per scongiurare un esito tragico, i pompieri hanno collocato sotto le finestre dell’appartamento un materasso ad aria.

Dopo quattro ore di trattative, attorno alle 22, una squadra di specialisti dei carabinieri, con uno stratagemma, è riuscita ad entrare nell’abitazione, immobilizzando la donna che è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

E’ emerso che la 50enne, con problemi di salute e sotto sfratto esecutivo, viveva senza luce e gas e si era resa protagonista di azioni vandaliche all’interno del condominio, scrivendo sui muri delle parti comuni e trovando pretesti per litigare con gli altri residenti.