Travagliato, droga e sfollagente in auto: 25enne denunciato

(red.) Nella serata del 23 gennaio, una pattuglia della polizia stradale del Distaccamento di Chiari ha fermato per un controllo una Audi A4 che percorreva la SP19 nel territorio del Comune di Travagliato (Brescia).

Dopo aver controllato i documenti del conducente, un 25enne originario della Romania e residente a Lograto, i poliziotti hanno notato che dal sedile sporgeva uno sfollagente metallico telescopico con impugnatura gommosa di 22 centimetri che in modalità estesa poteva raggiungere la lunghezza di 40 cm.

Gli agenti hanno quindi sottoposto l’uomo a perquisizione personale e del mezzo per assicurarsi che non fosse in possesso di altre armi, rinvenendo marijuana ed hashish in quantità ridotta per uso personale.

Il 25enne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura di Brescia poiché deteneva sostanze stupefacenti ad uso personale. La droga è stata sequestrata.