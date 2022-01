Brescia, in sala slot con il Green pass di un’altra persona

(red.) Doppio azzardo per una coppia di amici che si è presentata alla sala slot con un Green pass intitolato ad altre persone.

E’ accaduto al quartiere Don Bosco, in città, lunedì sera, quando una pattuglia della questura di Brescia, entrata nell’esercizio commerciale per un controllo proprio finalizzato a verificare il rispetto della normativa Anti Covid, ha chiesto ai due avventori di esibire la certificazione verde. Cosa che i due uomini hanno fatto mostrando un po’ di reticenza e accampando alcune scuse sul fatto che il loro cellulare fosse scarico.

Alla fine, messi alle strette, hanno dovuto ammettere la verità, ovvero che uno di loro era entrato senza esibire il documento e che l’altro ne aveva uno intitolato ad un’altra persona.

I due uomini, entrambi con precedenti, sono sati così sanzionati per violazione della normativa anti Covid ed il soggetto che era in possesso di una Green pass non suo è stato denunciato per sostituzione di persona. Multata anche la titolare del locale per omessi controlli.