Doppio incendio in Maddalena, esposto del Codacons di Brescia

(red.) Nuove fiamme in Maddalena, ancora sul versante che dà sulla Bornata, a poca distanza da quello scoppiato lunedì scorso. Alle ore 14 di sabato, nei pressi della zona della pizzeria Funivia, scoppiavano le fiamme. Sul posto giungeva il Gruppo Val Carobbio e un presidio dei Vigili del Fuoco. L’incendio si è sviluppato su una superficie di 700 metri quadri, e gli uomini del Gruppo Val Carobbio hanno potuto intervenire soltanto con mezzi manuali perchè è risultato impossibile raggiungere la zona con altri mezzi.

L’incendio, è stato sottolineato, non aveva niente in comune con quello di inizio settimana: è difficile che le fiamme riprendano vigore in questo modo a distanza di giorni.

Resta allora da capire se questi due episodi siano collegati, e quali siano i motivi che li hanno generati. La zona boschiva in questo periodo è molto secca ma, come commentava un esperto operatore nei giorni scorsi, «nulla avviene per caso». Il Codacons fa esposto alla Procura della Repubblica di Brescia per ipotesi di roghi dolosi, per i gravissimi rischi per la collettività e per il danno ambientale.