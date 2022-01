Botticino, Jason ha fretta e nasce tra le mura di casa

(red.) Aveva fretta di nascere il piccolo Jason, il cui arrivo era atteso dai genitori per i primi giorni di febbraio. Ma lui non era d’accordo, evidentemente, e ha deciso di venire alla luce non solo in anticipi sui tempi, ma anche tra le mura domestiche.

E’ accaduto sabato 22 gennaio a Mattina, frazione di Botticino (Brescia), dove, alle 15.30, la giovane mamma, colta dalle contrazioni, non è riuscita ad arrivare in ospedale ed ha così partorito nella propria abitazione, assistita dal personale del 118 che, giunto sul posto, vista la velocità con cui la situazione stava evolvendo, ha assistito la donna ed il bambino, poi trasferiti agli Spedali Civili di Brescia.

Sia la mamma che il piccolo Jason godono di ottima salute.