Torbole, frontale sulla ‘Corda Molle’: una vittima

(red.) Un altro grave incidente stradale si è verificato nel Bresciano in questo tragico fine settimana di sangue. Lo schianto è costato la vita a un uomo di 34 anni ed è avvenuto poco dopo le 13 sulla strada provinciale 19 “Corda Molle”, nel territorio del comune di Torbole Casaglia all’altezza dell’uscita per Ospitaletto.

Secondo la ricostruzione si è trattato di un incidente frontale tra due autovetture, una Porsche e un’utilitaria, verificatosi per cause sulle quali sono ancora in corso gli accertamenti da parte della Polizia Stradale. Per uno dei due automobilisti, purtroppo, non c’è stato niente da fare.

L’altro uomo, un 66enne, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in volo all’ospedale. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 con l’elisoccorso, anche i Vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.