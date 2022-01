Due escursionisti soccorsi sopra Montecampione

(red.) Nella serata di sabato 22 gennaio 2022 due escursionisti in difficoltà, un uomo di 44 anni e una donna di 43 sono stati soccorsi sopra Montecampione dagli uomini della stazione di Breno del Soccorso alpino, V Delegazione bresciana. I due escursionisti stavano compiendo un giro ad anello, dal rifugio “Elena Tironi” verso il Lago Rondeneto, sopra Gianico.

Stavano tornando dalla cresta, ma a causa della presenza di neve e ghiaccio non riuscivano a proseguire. Allora hanno chiesto aiuto e la centrale ha mandato sul posto il Cnsas – Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, allertati anche i Vigili del fuoco;. In tutto sono stati impegnati una decina di soccorritori.

Le squadre di Cnsas e Sagf sono prima salite con il quad fino a dove era possibile procedere con il mezzo, poi hanno proseguito a piedi. In poco tempo li hanno raggiunti: erano a circa 1700 metri di quota. Dopo la valutazione sanitaria, i due escursionisti, illesi, sono stati accompagnati a valle e l’intervento è terminato in serata.