Bagolino, si ribalta con la ruspa: operaio ferito

(red.) Incidente sul lavoro sabato pomeriggio sulla strada tra Bagolino e la Valle Dorizzo, in località Cerese, dove un operaio di 48anni dipendente di una ditta bergamasca si è ribaltato nella scarpata mentre era a bordo di una piccola ruspa con la quale stava effettuando alcuni lavori. Il veicolo è finito sul greto del torrente sottostante, ma per fortuna le condizioni dell’uomo che si trovava alla guida non sono gravi.

Il ferito stava lavorando in un tratto di terreno scosceso che doveva essere ripulito del legname rimasto sul terreno dopo la tempesta Vaia del 28 ottobre 2018, che in tutta la zona ha estirpato centinaia di alberi.

Probabilmente a causa del terreno accidentato, il conducente ha perso il controllo del mezzo meccanico che è scivolato per molti metri, fino a ribaltarsi sul greto del torrente. L’allarme è stato lanciato da un passante e sul posto è arrivato l’elisoccorso, il ferito è stato imbragato, caricato e trasportato all’ospedale Civile di Brescia. Per lui lividi, escoriazioni e la frattura di una gamba.