Gargnano, coniugi intossicati dal monossido

(red.) Due coniugi sono stati ricoverati in ospedale, nella mattinata di sabato, per una intossicazione da monossido di carbonio.

In condizioni più critiche il marito, trasferito in codice rosso, mentre la donna, la prima ad accorgersi che la loro abitazione era stata invasa dalla sostanza tossica, esalata dalla copertura del tetto appena sostituita, è stata valutata come codice giallo.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi l’uomo era privo di conoscenza.

Sul le ambulanze dei Volontari del Garda, i vigili del fuoco di Salò e i Carabinieri della Compagnia di Salò.

Nei giorni scorsi anche due sacerdoti bresciani della Valcamonica sono stati ricoverati a Grosseto a causa del monossido, mentre si trovavano a Siena, ospiti di un amico sacerdote.