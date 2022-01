Brescia, doppia aggressione in centro: arrestato un 30enne

(red.) La squadra Mobile di Brescia ha arrestato e posto agli arresti domiciliari un 30enne bresciano ritenuto responsabile di due aggressioni avvenute nella zona di piazzale Arnaldo la sera del 20 novembre scorso.

L’uomo, già noto per episodi di violenza, dopo un alterco con un avventore 40enne di un locale, preso a botte e ferito con una prognosi di 15 giorni, si è avventato con un 32enne di San Polo in vicolo dell’Ortaglia, “colpevole” di avergli chiesto di non ostruire il passaggio.

L’impiegato è stato brutalmente picchiato e, mentre era riverso a terra preso a calci anche sulla testa e in volto, riportando gravi conseguenze. Ricoverato il ospedale il 32enne ha subito diversi interventi di ricostruzione maxillofacciale e, a distanza di diverso tempo, ne patisce ancora le conseguenze.