Arnie distrutte in Vaghezza, morte migliaia di api

(red.) Un danno non solo economico, ma anche ambientale quello causato all’azienda agricola “Bee Happy” sulle montagne della Vaghezza, nell’alta Valtrompia (Brescia).

Migliaia di api morte per il freddo dopo il rovesciamento delle arnie (10 su 15) ad opera di ignoti che hanno coì decretato la fine di centinaia di esemplari di quella che è una specie protetta.

A scoprire il danno la titolare 33enne, Francesca Bresciani di Gardone Valtrompia che, oltre alle “casette” sui piani di Vaghezza possiede altre arnie in diverse zone della Valle.

L’episodio si sarebbe verificato tra martedì e mercoledì, ma la apicoltrice si sarebbe accorta della perdita delle arnie giovedì, recandosi sul posto per un controllo. Ancora ignoto il ( i) responsabile del vile gesto che ha causato non solo una ingente perdita a livello economico, ma che ha generato anche un danno a livello ambientale.