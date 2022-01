Gardone Riviera, agli arresti falso tecnico del gas

(red.) Ha finto di essere un tecnico del gas per rubare in casa a un anziano di 82 anni. Il 17 gennaio scorso, l’anziano, residente da solo in una villetta di una località del lago di Garda, è stato raggiunto nella sua abitazione da un falso tecnico del gas per un presunto controllo della caldaia e dei caloriferi.

Con la scusa dello svuotamento della pressione dell’acqua dei caloriferi, il falso tecnico ha chiesto all’anziano di controllare il contatore del gas per distrarlo e approfittando dell’occasione ha sottratto alcuni monili d’oro e un orologio di pregio. Il valore della refurtiva ammonta a circa 10mila euro.

Le indagini dei carabinieri di Gardone Riviera, ai quali la vittima si è subito rivolta, hanno consentito di individuare il presunto colpevole, peraltro già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per fatti analoghi commessi nella provincia di Brescia.

Nei suoi confronti è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.