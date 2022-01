Brescia, rissa con lancio di tavolini al Carmine

(red.) Una rissa violenta, con tanto di lancio di tavolini e sedie è scoppiata nella serata di giovedì 20 gennaio nel centro di Brescia.

L’episodio (non inedito) è avvenuto poco prima delle 19,30 in via San Faustino, quartiere Carmine: quattro persone, due uomini ed altrettante donne, tutti pregiudicati, hanno inscenato una zuffa mentre erano seduti ai tavolini di un bar.

La situazione è rapidamente degenerata, tanto da dover richiedere l’intervento della polizia e, anche, di un’ambulanza, quando i quattro contendenti, dalle parole, sono passati alle mani e, quindi, ad agguantare i tavoli e le sedie del locale, lanciandoseli addosso.

Gli agenti hanno sedato gli animi e quindi verificato le posizioni dei quattro “picchiatori” in questura, i quali sono successivamente stati medicati al Sant’Anna di Brescia. Sono stati denunciati a piede libero per rissa aggravata, resistenza e oltraggio.