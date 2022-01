Poncarale, a spasso mentre è positivo al Covid: denunciato

(red.) Un 64enne di San Zeno Naviglio (Brescia) è stato denunciato dalla polizia stradale perchè “pizzicato” mentre viaggiava a bordo della sua auto , mentre avrebbe dovuto essere in isolamento domiciliare poichè positivo al Covid 19.

Il controllo è avvenuto domenica 16 gennaio, ad opera di una pattuglia del Distaccamento di Montichiari che ha fermato la Citroen C3 dell’uomo lungo la Sp45 Bis nel Comune di Poncarale: è così emerso che il 64enne risultava destinatario di un provvedimento di isolamento domiciliare di 10 giorni a seguito di tampone positivo. Il documento era stato emesso il giorno prima dalla Prefettura di Brescia.

Il fermato si è giustificato affermando di esser uscito di casa per far visita ad un amico, nonostante sapesse del provvedimento in corso. E’ stato quindi denunciato e scortato presso la propria abitazione per proseguire l’isolamento domiciliare obbligatorio.