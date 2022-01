Regione: sì alla mozione che equipara l’omicidio nautico a quello stradale

(red.) Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato martedì pomeriggio la mozione, presentata dal centrodestra, con oggetto “Equiparazione reato di omicidio nautico a quello stradale”. Un argomento già trattato in Commissione di Giustizia al Senato, sotto presidenza Lega, che tocca da vicino fatti noti alla cronaca come la tragedia avvenuta la scorsa estate sul Lago di Garda.

“I dati esposti dal Rapporto sui sinistri marittimi del 2019″, dice il consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega, tra i firmatari della mozione, Floriano Massardi. “e in particolare la relazione tra il numero di sinistri e il numero dei decessi e dei feriti, rileva una situazione grave che merita sicuramente un trattamento coerente rispetto al nostro ordinamento giuridico. L’introduzione dell’omicidio stradale ha segnato la strada verso la propensione del legislatore a disciplinare, in maniera più severa, tutti quegli eventi avvenuti a causa dello stato alterato da parte del conducente causato dall’assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti”.

“Bene quindi l’approvazione, in aula consiliare, di questa mozione finalizzata a sollecitare il governo ad accelerare l’iter procedurale per introdurre il reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche equiparato a quello stradale. L’obiettivo è quello di sanzionare in maniera adeguata questo tipo di reati, Regione Lombardia interviene così in modo deciso per garantire maggiore sicurezza e giustizia”, conclude Massardi.