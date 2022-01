Rapina, scippo e danneggiamenti: arrestato un 17enne

(red.) Nonostante la giovane età, solo 17 anni, è considerato l’autore di una serie di reati (rapina, furto con strappo e danneggiamento aggravato) commessi a Brescia, Chiari, Treviglio e Pioltello.

In manette è finito un minorenne straniero, arrestato dalla Polizia ferroviaria di Brescia perché destinatario della misura cautelare della custodia in carcere.

Il giovane si è presentato presso gli Uffici Polfer di Brescia, dichiarando di essersi allontanato dalla Comunità Azimut, con l’intento di rientrare nella stessa.

Dagli accertamenti è emerso che a carico del ragazzo pendeva un’ordinanza emessa dal Tribunale dei Minorenni di Brescia, la quale ha disposto la custodia cautelare in carcere in sostituzione del collocamento in comunità per i reati commessi.

Il 17enne è stato condotto presso l’Istituto penitenziario per i minorenni “Beccaria” di Milano.