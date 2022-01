Incendio in Maddalena, tre elicotteri all’opera

(red.) Stanno proseguendo anche questo martedì le operazioni di contenimento e spegnimento del vasto incendio scoppiato nel pomeriggio di lunedì 7 gennaio sulla Maddalena, a Brescia. Nonostante la situazione appaia sotto controllo, ci vorrà tempo prima che l’incendio possa essere considerato spento. Serviranno ore per completare la bonifica e sarà necessario che il vento non si rafforzi e non dia nuovo vigore ai focolai.

Sul posto, al lavoro ininterrottamente dalle 15,50 di lunedì, i vigili del fuoco, i carabinieri forestali ed i volontari dell’antincendio boschivo.

Il rogo non ha indietreggiato durante la notte, complice il forte vento, e gli operatori hanno presidiato la linea del fuoco sopra via Panoramica e viale Bornata, dopo le fiamme che hanno creato allarme tra i residenti delle abitazioni più vicine al luogo dell’incendio.

Sul posto anche tre elicotteri, atterrati alla piattaforma del gruppo della Protezione Civile Val Carobbio, con cesto della capacità di 600 litri e una scorta di 10mila litri d’acqua.

A coordinare gli interventi il direttore per le operazioni di spegnimento (Dos) di via Scuole, Maria Ferrari.