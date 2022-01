Incendio in Maddalena, il fuoco è stato domato

(red.) Durante la scorsa notte i Vigili del Fuoco di Brescia e l’Associazione di Protezione Civile Val Carobbio hanno presidiato e tenuto sotto controllo il fronte di interfaccia dell’incendio avviatosi lunedì pomeriggio da San Gottardo fino al tornante 11 per la protezione della strada e delle abitazioni.

Questa mattina di martedì intorno alle ore 7 sono arrivati sul posto in supporto al personale già presente tre elicotteri: due della Regione Lombardia ed uno del Corpo forestale della Stato.

I velivoli hanno pescato acqua dai laghetti del parco Ducos 2, del Parco delle Cave e dalle vasche che i volontari della Val Carobbio riempiono nell’area di atterraggio della Protezione Civile predisposta e realizzata a questo scopo dal Comune di Brescia nel 2016, in via Gatti 55.

I volontari antincendio boschivo del Gruppo di Protezione civile Val Carobbio stanno lavorando senza sosta da lunedì pomeriggio in ausilio ai Vigili del Fuoco che coordinano e dirigono gli interventi insieme alla Protezione Civile della Provincia di Brescia.

La Polizia Locale da lunedì sera presidia le aree interessate all’incendio, a tutela della viabilità e delle persone. Martedì mattina la Locale ha chiuso la strada all’altezza di S. Gottardo, come da richiesta della Protezione Civile della Provincia di Brescia, strada che è poi stata riaperta alle ore 14,30. La Polizia Locale è stata impegnata anche a presidiare il Parco Ducos per allontanare i curiosi affollatisi intorno al laghetto per assistere alle operazioni. Allo stesso modo, già la scorsa notte, le pattuglie della Locale, unitamente ai Carabinieri forestali, sono state impegnate nell’allontanare veicoli fermi sul ciglio della strada e persone a piedi che hanno tentato di intrufolarsi nei pressi dell’area interessata per vedere da vicino l’incendio.

Il fuoco vivo risulta domato. Si lavora a terra per bonificare il sottobosco da eventuali braci non ancora inerti e scongiurare situazioni di possibile ripresa sotto le ceneri. Per questo motivo non è stata ancora dichiarata dai Vigili del Fuoco e dalla Provincia di Brescia la fine dell’emergenza. Lo si potrà fare solo alla fine delle operazioni di bonifica da terra che stanno proseguendo senza sosta per “sfruttare” le ormai poche ore di luce che rimangono, nella speranza che nel frattempo non si alzi il vento che potrebbe favorire la ripresa.

La Protezione Civile del comune di Brescia è in costante contatto con il Comandante dei Vigili del Fuoco, con il Comandante della Locale e con il Dirigente della Protezione Civile della Provincia per il flusso delle informazioni.