Rissa tra minori: fuga in sacrestia per sottrarsi al branco

(red.) Una lite tra adolescenti, nel pieno centro di Brescia, in piazzetta Bruno Boni, diventata un’aggressione, quindi una fuga nel tentativo di sottrarsi alla violenza, concludendosi poi al Comando della Polizia Locale.

L’episodio si è verificato sabato pomeriggio attorno alle 18,30, quando tra alcuni ragazzini è scoppiato un diverbio, pare legato ad alcune frasi pubblicate sui social, e tra i due gruppetti rivali si è presto passati dalle parole poco garbate alle mani.

Uno dei contendenti avrebbe rivolto alcuni apprezzamenti nei confronti di una ragazza facente parte del gruppo avversario e da lì è scoppiata la bagarre: uno dei giovanissimi, intervenuto per difendere l’amica insultata è stato malmenato e ha cercato di sottrarsi al pestaggio entrando nella chiesa di San Lorenzo, barricandosi in sagrestia. Gli inseguitori hanno provato ad entrare, ma la porta è stata chiusa e il gruppetto ha abbandonato così il campo.

Intanto, in piazzetta Boni sono intervenute, su segnalazione di una rissa, le pattuglie della Locale e una volante della Polizia che hanno rintracciato gli autori delle violenze che sono stati accompagnati in via Donegani, per gli accertamenti sull’episodio.

Il ragazzino ferito è stato accompagnato in ospedale per essere medicato. Ha riportato un lieve trauma cranico e una prognosi di cinque giorni. Una quindicina i ragazzi identificati: uno di questi sarebbe stato denunciato.