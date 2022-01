Fiamme sul Monte Maddalena, bresciani preoccupati

(red.) Due squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute fin dal primo pomeriggio, intorno alle 15,30 di questo lunedì, per un incendio scoppiato sul monte Maddalena, il colle che sovrasta la città di Brescia. La circostanza ha allarmato molti bresciani i quali non hanno potuto fare a meno di preoccuparsi per la grossa colonna di fumo che si è levata dal versante Sud della montagna, più o meno tra il settimo e l’ottavo tornante, poco più su del San Gottardo.

Oltre alle squadre dei pompieri, sono intervenuti anche i volontari dell’antincendio boschivo della Protezione civile di Nave e della Val Carobbio e i crabinieri forestali. Un elicottero si è alzato in volo per gettare sulle fiamme l’acqua prelevata dai laghetti del Parco delle Cave.

Non sono molti i residenti nei dintorni, ma tutti hanno chiamato preoccupati che l’incendio, alimentato dal vento che soffia da Sant’Eufemia, raggiungesse le loro abitazioni.

Le ultime informazioni a disposizione dicono che il fronte del rogo sarebbe stato circoscritto, anche se c’è molto lavoro da fare per spegnerlo e mettere in sicurezza la zona.