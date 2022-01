Trenzano, sbaglia il testacoda e investe una 17enne

(red.) Forse voleva emulare le evoluzioni automobilistiche effettuate dagli stuntman dell’ultimo film, il numero 9, della serie cinematografica Fast & Furious. Però è andata male, anzi malissimo.

E’ stato denunciato l’uomo che, alla guida di una Opel Corsa, intorno all’1 della notte tra sabato e domenica avrebbe tentato un parcheggio con tanto di testacoda controllato nei pressi di un bar del centro di Trenzano, in via Vittorio Emanuele. La manovra però non è riuscita e, secondo la ricostruzione, il veicolo fuori controllo ha schiacciato contro un muro una ragazza di soli 17 anni.

La giovane, subito soccorsa, si trova ricoverata all’ospedale Civile di Brescia in prognosi riservata. Il guidatore dell’auto è stato denunciato. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Chiari che hanno anche raccolto le testimonianze dei presenti.