Mezzanotte a Mompiano: va a fuoco il tetto di un edificio

(red.) Incendio intorno alla mezzanotte di sabato 15 gennaio in un appartamento all’ultimo piano di un edificio situato all’angolo tra via Sant’Antonio e via Montedenno nel quartiere di Mompiano, a Brescia.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’abitazione, attaccandone anche il tetto e sono state spente da due squadre dei vigili del fuoco di Brescia, giunte sul posto con l’autoscala. Un appartamento è stato dichiarato inagibile e gli altri temporaneamente non abitabili: sono state cinque le famiglie evacuate. Non sono stati segnalati feriti né intossicati. Ai tecnici il compito di chiarire le cause del rogo.