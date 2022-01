Sacerdoti intossicati dal monossido: don Ermanno è a casa

(red.) Resta ancora ricoverato all’Ospedale Misericordia di Grosseto don

Oscar Ziliani, il sacerdote camuno di 56 anni rimasto intossicato dal monossido di carbonio, insieme con il collega don Ermanno Magnolini, di 68 anni, parroci, rispettivamente, a Vezza-Incudine e a Berzo-Monte, mentre si trovavano a trascorrere un periodo di riposo a Siena.

Don Ermanno è rientrato in valle venerdì, mentre don Oscar, che era in condizioni critiche, sta migliorando: nel pomeriggio di venerdì è stato risvegliato dal coma farmacologico ed è stato quindi spostato in camera iperbarica, per proseguire le cure. Le sue condizioni sarebbero in via di graduale miglioramento.