Omicidio nautico, una mozione alla giunta regionale

(red.) Sicurezza e prevenzione e soprattutto provvedimenti adeguati al fine di perseguire gli incidenti che avvengono in acque marine, lacuali e fluviali. Una mozione è stata presentata alla giunta regionale perché solleciti il governo perché sia accelerato l’iter di approvazione del DDL S. 1402 del 9 luglio 2019: “Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche”, ancora fermo in Commissione Giustizia del Senato.

“Il legislatore”, affermano Gabriele Barucco e i firmatari della mozione, “ha per compito la tutela della circolazione delle persone in tutte le modalità. Quindi è auspicabile l’estensione delle norme penali previste per l’omicidio stradale e per le lesioni personali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano causati da soggetti alla guida di imbarcazioni”.

“L’omicidio stradale e quello nautico vanno equiparati, consentendo di perseguire con forza un comportamento che, fino ad oggi, è sanzionato in maniera inadeguata”, conclude Barucco.