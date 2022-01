A Elnòs Shopping arriva anche la biblioteca

(red.) Il nuovo anno porta in regalo ai visitatori di Elnòs Shopping una vera e propria biblioteca, una porta che dà accesso gratuito a un patrimonio sconfinato di libri, riviste e risorse multimediali. Dal 15 gennaio, grazie alla collaborazione tra la Rete Bibliotecaria Bresciana ed Elnòs Shopping, tutti i sabati mattina tra le ore 10 e le ore 12 nel corner appositamente allestito al primo piano del centro commerciale bresciano, sarà attiva una vera e propria biblioteca, che si aggiunge alle 236 già presenti tra città e provincia.

Nella biblioteca di Elnòs Shopping, dotata di una ricca selezione di libri per adulti e bambini – testi recenti, best-sellers, classici della letteratura per ragazzi, saggi e manuali di cucina e hobbistica – ci si potrà iscrivere ai servizi della Rete Bibliotecaria Bresciana, si potranno prendere a prestito i libri, riconsegnare quelli appena letti, chiedere l’accesso gratuito a Media Library On Line (la più grande biblioteca digitale italiana) o prenotare libri e dvd da ritirare poi comodamente nel centro commerciale oppure nella propria biblioteca preferita, in tutta la provincia.

Per il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, uno dei Sistemi che compongono la Rete Bibliotecaria Bresciana, e in particolare quello che curerà il Punto Biblioteca di Elnòs Shopping, questa partnership rappresenta un’azione strategica: l’opportunità cioè di raggiungere quelle persone che solitamente non frequentano, o non frequentano più dai tempi della scuola, la biblioteca pubblica, iscriverle al servizio (che è del tutto gratuito) e mostrare loro l’incredibile ricchezza dei materiali che le biblioteche mettono a disposizione.

Ad attendere i visitatori presso il unto Biblioteca di Elnòs Shopping ci sarà un bibliotecario della cooperativa ABiBook, la stessa che cura – nel vicino spazio dedicato ai più piccoli – le apprezzatissime letture e le sempre nuove attività laboratoriali per bambini dai 4 agli 8 anni.

In particolare, l’appuntamento di Elnòs Leggi e Crea di sabato 15 gennaio, dalle 10 alle 12, con una durata di 30 minuti, sarà dedicato al tema “Magia d’inverno”, festeggiando la stagione bianca in tutto il suo splendore.