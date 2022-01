Brescia, ruba il “fungo riscaldante” alla trattoria Gasparo

(red.) Aveva sottratto il “fungo” riscaldante dall’esterno della trattoria “Gasparo”, nell’omonima strada in centro storico a Brescia.

La fuga del ladro con la “stufetta” sottobraccio è durata poco: grazie alle telecamere di videosorveglianza la polizia locale è riuscita a rintracciare, nel volgere di 48 ore, l’autore del furto, un 45enne residente nel centro cittadino.

L’uomo si è giustificato con gli agenti affermando di avere sottratto l’impianto di riscaldamento per aiutare un amico in difficoltà, ma per il “Robin Hood” bresciano è comunque scattata la denuncia per furto aggravato.

Il “fungo” è stato quindi restituito al ristorante.