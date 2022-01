Brescia, 39enne straniero trovato morto in via Dalmazia

(red.) Il corpo senza vita di un 39enne tunisino, senza fissa dimora è stato rinvenuto all’interno di un immobile abbandonato in via Dalmazia, a Brescia. A dare l’allarme, attorno alle 3 di notte di giovedì 13 gennaio, altre persone che si trovavano nella stabile dell’ ex Pietra.

Immediato l’arrivo dell’ ambulanza, ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla: l’uomo era già deceduto, forse per una overdose.

Sul posto anche i carabinieri.