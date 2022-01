Sacerdoti bresciani intossicati dal monossido a Siena

(red.) Intossicati dal monossido di carbonio mentre stavano trascorrendo un periodo di riposo in Toscana.

E’ quello che è accaduto a due sacerdoti bresciani, Don Ermanno Magnolini, 68 anni, parroco di Berzo e di Monte Berzo, e don Oscar Ziliani, 56 anni, parroco di Vezza e di Incudine, che si trovavano in una casa parrocchiale a Quercegrossa, provincia di Siena.

I due preti sono stati soccorsi attorno a mezzogiorno di martedì 11 dicembre e ricoverati all’ospedale Misericordia a Grosseto, dove sono sottoposti a trattamento con camera iperbarica.

All’origine della grave intossicazione il cattivo funzionamento della stufa.

Secondo quanto si apprende, don Ermanno sarebbe in condizioni critiche.

La notizia del malore che ha colto i due sacerdoti si è presto diffusa in Alta Vallecamonica, suscitando l’apprensione delle comunità locali, molto legate ai due religiosi.