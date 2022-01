Desenzano, agguato con pestaggio e rapina ad un 25enne

(red.) Sono ancora tutti da decifrare i contorni di una misteriosa aggressione di cui sarebbe stato vittima un 25enne a Desenzano del Garda, nel bresciano.

Il giovane, che ha sporto denuncia, sarebbe stato fermato mentre viaggiava in auto, domenica sera, di rientro dal lavoro in un ristorante di Sirmione, in località San Martino, a poca distanza dalla sua abitazione, da un gruppetto non meglio identificato di cinque persone le quali, dopo averlo costretto a scendere dalla vettura, lo hanno prima malmenato pesantemente e quindi derubato di cellulare e portafoglio, dileguandosi nel buio.

Evidenti i segni del pestaggio sul 25enne, che riportato un occhio tumefatto e varie ecchimosi e contusioni, meno definiti invece i dettagli del presunto agguato su cui sta indagando il commissariato di Polizia della città gardesana che, raccolti gli elementi della querela, sta approfondendo l’episodio.