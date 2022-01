Aggredisce la compagna in strada e poi anche i poliziotti

(red.) Stava aggredendo ed inveendo la propria compagna in strada, nel centro di Brescia, quando, raggiunto da una volante del Commissariato Carmine, ha dato in escandescenze anche nei confronti degli agenti intervenuti sul posto, che sono diventati l’oggetto della rabbia dell’uomo.

Il protagonista dell’episodio di violenza è stato quindi tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità.

L’uomo ha causato ferite ai poliziotti, un agente uomo e la sua collega, ritenute guaribili, rispettivamente, in cinque e dieci giorni.