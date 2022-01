Brescia, troppo alcol: 30enne soccorso in centro

(red.) Aveva alzato il gomito, e non di poco, un 30enne che, nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 gennaio è stato soccorso in centro a Brescia.

Aveva bevuto troppo e quando ha tentato di allontanarsi dal locale di via Trieste, non era più in grado di reggersi sulle proprie gambe e ha cominciato ad accusare un malore legato all’eccesso di alcol nel sangue.

I soccorritori, intervenuti sul posto per un codice rosso, allertati da Areu, attorno alla mezzanotte e mezza, sono giunti con un’ambulanza della Croce Rossa.

Il 30enne è stato poi trasportato in Poliambulanza dove è stato ricoverato. L’emergenza è stata successivamente derubricata in codice giallo.