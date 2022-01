Palazzolo, cadavere in una roggia: è un 49enne nomade

(red.) Il corpo senza vita di un uomo è stato avvistato nella mattinata di lunedì 10 gennaio, attorno alle 8,30, in una roggia a Palazzolo sull’ Oglio (Brescia), all’altezza di via Molinara, nei pressi del sentiero vicino all’ex Cotonificio Ferrari.

A notare il cadavere che giaceva, prono, in alcuni centimetri d’acqua nel canale, alcune signore che stavano camminando sulla ciclopedonale e che hanno dato l’allarme.

Sul posto i carabinieri, la polizia locale, la Croce Rossa di Palazzolo ed i vigili del fuoco che hanno recuperato la salma e attribuito un’identità al deceduto: si tratta di Fabio Caari, nomade 49enne che vive in un accampamento a poche decine di metri dal luogo del ritrovamento e padre di Beniamino, il giovane palazzolese vittima di un agguato armato alcune settimane fa, sempre a Palazzolo. Il ragazzo, insieme con la compagna dell’uomo, lo stava cercando da domenica sera.

Ad una primo esame, sul corpo non sarebbero presenti segni di violenza, ma l’ipotesi è quella di disporre l’autopsia per accertare le cause del decesso. Nessuna eventualità al momento viene esclusa: dal gesto estremo, all’incidente, all’omicidio.