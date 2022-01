Paitone: riapre la cava Buzzi Unicem, ma con nuove regole

(red.) Riprende questo lunedì 10 gennaio l’attività nella cava Buzzi Unicem di Paitone, nel bresciano, protagonista, lo scorso 14 dicembre, di una tragedia sfiorata per un soffio quando, a seguito di un’esplosione incontrollata nel sito estrattivo, una pioggia di detriti e massi si è scagliata nella zona sud del paese, causando danneggiamenti ad abitazioni, auto e capannoni.

Fortunatamente le pietre, finite ad una distanza di 300 metri, non hanno causato il ferimento di nessuno.

Questo lunedì, dopo lo stop imposto dalla Procura, che ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di danneggiamento colposo e getto pericoloso di cose, e per alcune settimane, i lavori saranno dedicati alla messa in sicurezza.

Nel frattempo la Provincia di Brescia ha disposto che le esplosioni non vengano più effettuate nell’area direzionata verso il paese, ma solo verso la cava stessa. Niente più detonazioni, dunque, sullo spuntone, dove verrà utilizzato solamente cemento espansivo per demolizioni.

Al contempo l’amministrazione comunale sta raccogliendo le denunce per danneggiamenti da parte dei cittadini: una trentina quelle arrivate in Comune e per le quali, nel casi più urgenti, l’azienda si è detta disposta ad anticipare il risarcimento. La stima dei danni ammonta a decine di migliaia di euro.

Chiusa ancora, fino al termine dei lavori di messa in sicurezza della cava, via Chiosetto, interdetta al traffico veicolare e pedonale ad eccezione di chi si deve recare per lavoro nella cava.