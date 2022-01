Gesù Bambino sparito dal presepe ritrovato a casa di una minorenne

(red.) Una bravata, potremmo definirla così, anche se in realtà si tratta di un furto, quella messa a segno da alcune ragazzine minorenni che due giorni fa hanno rubato la statua del Bambino Gesù dal presepe collocato sotto il palazzo comunale di Brescia.

Un gesto che aveva suscitato sgomento ed amarezza poichè si temeva che si trattasse di un’azione di natura politica e religiosa per il quale la Polizia locale aveva aperto un’inchiesta ed avviato le indagini.

Investigazioni che hanno dato frutto attraverso un’attenta analisi delle immagini delle videocamere di sorveglianza poste nelle strade cittadine, grazie a cui è emerso che l’effige era stata rimossa da alcune giovanissime, le quali, dopo una serata trascorsa insieme, si erano avvicinate alla rappresentazione sacra collocata sotto la Loggia e avevano così “rapito” la statuetta in gesso: una di loro l’aveva nascosta sotto la giacca, portandola a spasso per tutta la serata.

Attraverso le immagini, gli agenti hanno individuato la responsabile del gesto, una ragazza che vive nell’hinterland: si sono così presentati a casa della minorenne, dove hanno trovato la statuetta. La ragazzina, che è stata sentita in caserma, e le sue amiche, verranno segnalate alle autorità competenti.