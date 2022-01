Provaglio, furto al negozio RiCircolo: danni per 5mila euro

(red.) Quattro furti in quattro anni. E’ esasperata la titolare del negozio RiCircolo di Provaglio d’Iseo (Brescia), Marina Sandrinelli, che ha subito l’ennesima incursione nella notte tra domenica e lunedì scorsi.

Il ladro, che ha agito da solo, è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza interne alla rivendita di articoli usati da neonato e bambino. Torcia in bocca, tuta e cappellino, guanti a coprire le mani così da non lasciare impronte, il bandito ha svuotato la cassa che conteneva solamente un centinaio di euro in monete, senza sottrarre altri oggetti. Il negozio era chiuso per festività e non c’era altro denaro a disposizione.

Magro il bottino, dunque, ma non le conseguenze derivate dall’incursione: il malvivente, infatti, incurante che l’attività affacci sulla provinciale, ha sfondato la porta, per una stima dei danni che ammonta attorno ai 5mila euro.

La titolare ha assistito in diretta al furto: appena scattato l’allarme, si è rivolta, tramite l’interfono delle telecamere, al bandito, intimandogli di andarsene poichè erano già state allertate le forze dell’ordine.

Con il marito si è precipitata in negozio, trovando la porta distrutta ed il registratore di cassa svuotato. Indagano i carabinieri.