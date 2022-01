Altro grave episodio a Canton Mombello, detenuto tenta di darsi fuoco

(red.) Ancora una volta il carcere cittadino di Canton Mombello è teatro di gravi disordini e caos, dopo il trambusto del 5 gennaio, con l’aggressione di un agente di Polizia Penitenziaria finito al Pronto Soccorso , anche nella mattinata di questo sabato 8 gennaio si è registrato un altro fatto grave con un detenuto che si è dato fuoco.

Giovedì l’uomo si era arrampicato dalla rotonda del piano terra del carcere fino al quarto piano tramite i cancelli e grate, solo perché non gli era stata concessa una terapia che aveva richiesto. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, per il pericolo che il prigioniero precipitasse dal quarto piano fino al piano terra con conseguenze immaginabili.

Anche questo sabato il detenuto ha preteso della terapia che gli sarebbe stata somministrata da lì a poco, invece l’uomo ha bucato una bomboletta del gas, se lo è sparso addosso e ha appiccato il fuoco. Solo l’intervento dei poliziotti ha scongiurato il peggio.

“Non passa giorno che nel carcere di Brescia si registrino disordini di ogni genere”, si legge in una nota del coordinatore regionale della Fp Cgil Polizia Penitenziaria,Calogero Lo Presti. “Il personale di Polizia ormai è allo stremo, tra innumerevoli atti di autolesionismo, anticonservativi, disordini di ogni genere che hanno provocato anche diverse centinaia, se non migliaia, di euro di danni economici allo Stato, risse tra detenuti, minacce, insulti, offese di ogni genere e persino aggressioni nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria”.

“Non si può rimanere inermi dinanzi ad uno scempio simile”, prosegue il documento sindacale, “l’amministrazione deve attuare ogni sforzo utile per tutelare l’incolumità dei poliziotti ma anche per dare un forte segnale ai facinorosi, ai non avvezzi al rispetto delle regole, ai quali tutto deve essere concesso con la prepotenza altrimenti creano disordini. Il personale di Polizia penitenziaria è pronto a scendere in piazza a manifestare se nei prossimi giorni non vedrà una svolta significativa a sua tutela”.