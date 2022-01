Darfo Boario, padre e due figli investiti dopo un tamponamento

(red.) Un brutto incidente stradale si è verificato poco dopo le 13 di questo venerdì 7 gennaio sulla strada statale 42 della Valcamonica, all’altezza di Darfo Boario Terme. Lo scontro che ha provocato il ferimento di un uomo di 68 anni e dei suoi due figli intorno ai 30 anni, è avvenuto dopo un leggero tamponamento che ha visto gli occupanti delle due vetture coinvolte risolvere il problema con una constatazione amichevole.

Uno dei due poi se ne è andato, mentre la seconda automobile, una Audi con a bordo due fratelli, non è riuscita a ripartire. I due hanno telefonato al padre, 68 anni residente a Darfo. Ma proprio quando l’uomo è arrivato e stava verificando la situazione del motore della vettura, un’altra auto ha investito l’Audi che ha fatto un balzo in avanti travolgendo il padre e urtando i due fratelli.

L’anziano è apparso subito in gravi condizioni ed è stato trasportato all’ospedale di Esine, mentre i rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Breno. La Statale 42 è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per più di un’ora.