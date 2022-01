Brescia, ladri di merendine fanno il bis alla Francesco Lana

(red.) Seconda incursione notturna dei “ladri di merendine” alla scuola Francesco Lana di via Zadei a Brescia, già “visitato” nelle scorse settimane da ignoti ladri che, però, erano rimasti a bocca asciutta.

Non così la notte tra il 4 e il 5 gennaio quando, ad agire probabilmente le stesse persone, i malviventi sono riusciti a mettere le mani sul cassetto dei distributori di snack e bevande.

E’ scattato l’allarme e sul posto si è recata la vigilanza privata che rilevato la presenza di una finestra rotta e la manomissione della gettoniera. Scarso il bottino sottratto dai banditi.

La “banda delle merendine”, così come è stata ribattezzata, aveva agito anche al nido comunale Mondo del Colore di via Panigada sia alla Manzoni di via dei Mille e alla scuola primaria Santa Maria Bambina di San Paolo. Ad indagare la Polizia Locale di Brescia che sta vagliando le telecamere di sicurezza sia interne che esterne agli edifici.