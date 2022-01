Canton Mombello ad alta tensione: risse tra magrebini e albanesi, ferito un agente

(red.) Il nuovo anno si è aperto con i vecchi, soliti, problemi nel carcere cittadino di Canton Mombello, a Brescia. Gli ultimi giorni si sono caratterizzati da risse tra bandi rivali, albanesi contro magrebini, atti di autolesionismo, disordini da parte di soggetti borderline o psichiatrici, continui insulti e minacce nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria fino ad arrivare ad oggi, dove un agente di polizia nell’espletamento del proprio servizio è stato aggredito all’improvviso e senza motivazione alcuna da un detenuto, oltre ad essere stato minacciato di morte e pesantemente insultato. L’agente è stato immediatamente accompagnato al pronto soccorso del nosocomio cittadino per gli accertamenti del caso.

Il Coordinatore regionale della Fp CGIL Polizia Penitenziaria – Calogero Lo Presti – sostiene che a Canton Mombello vi sia una situazione al limite della sopportazione da parte dei poliziotti ormai sotto stress da molti giorni, settimane se non mesi. “Una situazione alla quale

l’Amministrazione deve porre rimedi e anche urgenti. E’ impossibile per i poliziotti lavorare ogni giorno continuamente minacciati, insultati adesso anche picchiati. La presenza di soggetti psicolabili, psichiatrici, borderline, rappresentano all’interno delle carceri italiane, quindi anche di Canton Mombello, delle “ mine vaganti” pronte ad esplodere, infatti molto spesso sono responsabili di atti di autolesionismo, risse, disordini di ogni genere, danneggiamenti nei confronti dei beni dello Stato ma anche aggressioni nei confronti del personale di polizia penitenziaria costretto, sovente, ad intervenire in situazioni di grave criticità, anche a mani nude, senza alcun mezzo di protezione. La Fp CGIL esprime una forte preoccupazione in merito alle condizioni lavorative del personale di Polizia derivate da una crescente sensazione di insicurezza e di abbandono costretto ad affrontare situazioni ad alto rischio per la propria incolumità personale e fisica. Per questo lanciamo un grido di allarme nei confronti dell’Amministrazione Penitenziaria ma principalmente della Politica affinché le carceri non rimangano ai margini della società e lasciati al loro destino e che siano presi dei seri ed urgenti provvedimenti nei confronti di soggetti responsabili di aggressioni nei confronti del personale di Polizia , di disordini, di risse e danneggiamenti. La Fp CGIL non può che augurare una pronta guarigione al poliziotto aggredito