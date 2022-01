Sirmione, 22enne bergamasco arrestato a bordo di un’auto rubata

(red.) La notte tra il 2 e il 3 di gennaio si trovavano in due a bordo di un’auto rubata e stavano passando per le vie di Sirmione quando sono stati notati da una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Desenzano. Ma, quando i militari si sono avvicinati per un controllo, si sono dati alla fuga per le strade del centro gardesano, speronando in un paio di occasione la gazzella che si era messa al loro inseguimento.

La fuga si è conclusa in una strada chiusa di Sirmione, dove i due sono scesi dal veicolo per tentare di allontanarsi a piedi. Uno è riuscito a far perdere le tracce, mentre l’altro è stato bloccato dai militari e arrestato nonostante opponesse resistenza. Si tratta di un ventiduenne originario della Bergamasca che deve rispondere delle accuse di ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

All’interno dell’auto rubata sono state trovate alcune targhe, sottratte nei giorni precedenti da altri veicoli, e alcuni grammi di marijuana.

Il giovane bergamasco, arrestato in flagranza di reato, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della stazione carabinieri di Desenzano in attesa del giudizio avvenuto martedì mattina per direttissima. Il Gip ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza ad altra data, con l’impegno da parte del giovane a risarcire i danni causati al mezzo militare e ai carabinieri.