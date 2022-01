Pontevico, trafugata dal cimitero la statua dello scultore Lusetti

(red.) Un furto d’arte al cimitero di Pontevico, nel bresciano.

Ignoti ladri hanno sottratto, nella notte tra sabato e domenica, dalla tomba della famiglia che l’aveva commissionata 50 anni fa allo scultore pontevichese Domenico Lusetti, una statua in bronzo, alta una settantina di centimetri.

L’opera, intitolata, “La Deposizione”, datata 1968, era stata realizzata dall’artista per un amico defunto. Si tratta di un manufatto di notevole pregio artistico ed economico oltre che, per i familiari, di grande valore affettivo.

A scoprire che la statua era stata asportata dal manufatto in marmo su cui era collocata, i fratelli proprietari della tomba in cui riposano i genitori.

La vicenda è stata denunciata ai carabinieri che hanno attivato il nucleo “Tutela del patrimonio culturale” per rintracciare l’opera.

I banditi, approfittando della mancanza di videosorveglianza nel camposanto, hanno prima staccato la statuetta dal basamento, quindi sono agevolmente usciti aprendo il cancello con l’ apertura automatica collocata all’ interno e, complice la fitta nebbia, si sono dileguati.

Si tratta, secondo gli inquirenti, di un furto su commissione, dato il valore artistico ed economico del manufatto, realizzato dal rinomato artista bresciano, studente a Brera dopo avere lavorato nelle cave di Mazzano e di Botticino. A Milano, Lusetti fu allievo degli scultori Timo Bortolotti e Leone Lodi. Si dedicò dapprima all’approfondimento dei classici, staccandosene poi per indirizzarsi verso forme più libere e moderne.

Nel 1936 incomincia la carriera artistica con una mostra a Milano. L’intensa attività viene interrotta dalla chiamata alle armi e dalla lunga prigionia in lager tedeschi dal settembre 1943 al maggio 1945, esperienza di cui ha lasciato un vibrante diario.

Al ritorno, dopo un periodo di raccoglimento e di ripensamento, nel 1946 riprende una sempre più intensa attività che lo vede presente in numerose mostre in Italia e all’estero.

Numerose le sue opere di soggetto sacro come la Via Crucis nella chiesa di Comella (1949), a Brescia (nella chiesa della Pace, 1956, nel palazzo vescovile, 1957), statue della Madonna (Madonna della Pace, alta sei metri a Zanano, 1968, Madonna col Bambino nel caseificio Scala di Fiesse, Immacolata nella cappella del Seminario Nuovo, 1958).