Brescia, ladri di merendine scatenati: tre incursioni nelle scuole

(red.) Non biciclette, ma merendine. Questo l’obiettivo degli ignoti ladri che hanno messo a segno tre raid, in una sola notte, ai danni dei distributori automatici di snack e bevande all’interno di altrettante scuole a Brescia.

E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica alla scuola

Francesco Lana di via Zadei dove la vigilanza privata, notando segni di effrazione, ha allertato la polizia locale che, una volta giunta sul posto, non ha rilevato danni o furti. Probabilmente un tentativo andato a vuoto.

A bersaglio, invece, il colpo effettuato, solo una mezz’ora più tardi, al nido comunale “Mondo del Colore” di via Panigada dove è scattato l’allarme: qui la guardia giurata ha verificato che la macchinetta del caffè era stata aperta e asportate le monete che conteneva. Altro allarme, nel volgere di una manciata di minuti, alla scuola Manzoni di via Dei Mille dove gli agenti della locale e della sicurezza privata hanno constatato che erano state scassinate le cassette dei distributori automatici, ma senza che fosse asportato il denaro contenuto. Probabilmente i ladri sono stati “disturbati” e non sono riusciti ad ultimare il furto.

Ad agire probabilmente la stessa banda. Indagini della Polizia Locale in corso.