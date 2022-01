Ospitaletto, fiamme nel centro Italmark: evacuato l’hub vaccinale

(red.) Un incendio si è sviluppato poco dopo le 11 della mattina di questa domenica 2 gennaio all’interno del centro commerciale di via Padana Superiore che ospita un supermercato Italmark e altri negozi a Ospitaletto e nel quale è stato sistemato anche un hub vaccinale di Ats Brescia. Secondo le prime informazioni il rogo potrebbe aver preso il via da un negozio che vende prodotti cinesi.

Quattro le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto che, durante le operazioni di contenimento del rogo e di bonifica dell’immobile, hanno fatto evacuare tutto il centro commerciale, compreso naturalmente l’hub vaccinale che, pur non essendo stato raggiunto dalle fiamme, ha dovuto temporaneamente sospendere le vaccinazioni. Non risultano feriti né intossicati.