La maledizione del navigatore: coppia bloccata sulla strada per Trivigno

(red.) La classica maledizione del navigatore ha colpito la sera del primo dell’anno due turisti che si sono trovati bloccati sulla vecchia strada militare della prima guerra mondiale che collega Corteno Golgi con Trivigno (frazione di Tirano, Sondrio) e poi scende dall’altra parte raggiungendo l’Aprica.

Si tratta di una strada silvo-pastorale che s’inerpica sulle montagne fino ad arrivare alla cresta dalla quale – dopo un’altra ora abbondante di auto – si può raggiungere il Mortirolo. E’ in buona parte asfaltata, ma molto stretta e a tratti pericolosa, soprattutto d’inverno quando ghiaccia. Insomma, un percorso in grado di preoccupare chi non lo conosce e vi si trova perché il navigatore gliel’ha incautamente suggerito.

La cronaca non dice dove i due fossero diretti, forse all’Aprica o forse in una delle case di vacanza che si trovano, appunto, sparse attorno a Trivigno. Fatto sta che sabato sera verso le 21, al freddo e al buio, si sono spaventati e hanno chiesto aiuto. Per scortarli a valle e in una strada sicura per le auto sono intervenuti i vigili del fuoco.