Fugge per i botti e finisce nel torrente: cane salvato a Bienno

(red.) Il 1° di gennaio 2022 a Bienno in Valle Camonica i vigili del fuoco hanno salvato un cane fuggito da casa perché spaventato a causa dei botti di Capodanno. Il povero animale era finito in un torrente: raggiunto dagli operatori, fortunatamente era in buone condizioni di salute.

Secondo i primi dati diffusi dall’Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aida&a), nella notte di San Silvestro in Italia sono stati almeno 400 tra cani e gatti i morti e centinaia quelli scappati di cui non si conosce la sorte.

Si tratta di un dato peggiore rispetto a quello dello scorso anno anche se, fanno sapere gli animalisti, si tratta di un bilanci ancora provvisorio. Le regioni con il maggior numero di animali deceduti sarebbero la Calabria e la Sicilia, seguite da Lombardia e Campania.