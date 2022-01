Cucciolo di capriolo salvato a Piovere di Tignale

(red.) Nel pomeriggio del 1° gennaio i vigili del fuoco hanno recuperato un cucciolo di capriolo all’interno del torrente Vione, nella frazione di Piovere di Tignale. Percorso il sentiero 245, all’arrivo sul posto gli operatori si sono subito accorti che il cucciolo era allo stremo delle forze a causa delle temperature rigide delle acque in questo periodo dell’anno. Due specialisti del Saf di Brescia in assetto canyon si sono avvicinato all’animale con tecniche alpinistiche per riportarlo sul sentiero, prima di affidarlo alle cure della Polizia Provinciale L’intervento si è concluso nel migliore dei modi intorno alle 17,00 prima del sopraggiungere del buio.