Ballo la notte di Capodanno, chiusura per il Reverso Tower

(red.) Nella notte di Capodanno i carabinieri dei Nas di Brescia sono intervenuti all’interno di un locale, il Reverso Tower, situato al 14° piano di una delle tre torri del centro direzionale di via Flero 36, a Brescia. All’interno sono state trovate una trentina di persone che ballavano in violazione della normativa anti Covid.

Sono state comminate sanzioni ed è stata decisa la chiusura del locale per 5 giorni. Sulla pagina facebook del Reverso Tower si legge che da sabato 1 gennaio a giovedì 6 gennaio il locale resterà chiuso per ferie. Il verbale sarà inoltrato alla Prefettura.