Rapinarono due coetanei nella metro, arrestati 4 minorenni

(red.) Dall’investimento di un ragazzino, travolto da n’auto mentre, correndo, attraversava la strada a Brescia Due, all’arresto di quattro minorenni, accusati di rapina.

Il collegamento tra l’episodio dell’incidente avvenuto lo scorso 11 novembre in città e il fermo dei componenti di un branco dedito alle aggressioni e alle rapine è stato effettuato dalla polizia locale di Brescia che ha ricostruito come, dietro al sinistro avvenuto, c’era in realtà la fuga della vittima dalla baby gang.

Quattro le ordinanze di custodia cautelare coercitiva emesse martedì 28 dicembre nei confronti di altrettanti minori, tra i 16 e 17 anni, residenti in città ed in provincia.

Il gruppetto aveva accerchiato e aggredito una coppia di coetanei nella metropolitana, per derubarli dei telefonini e del denaro.

Una delle due vittime era però riuscita a scappare e, durante la fuga, era stata investita da una vettura in via Lamarmora. Fortunatamente il giovanissimo non aveva riportato gravi conseguenze, ma aveva poi denunciato l’episodio di cui era stato vittima insieme con un amico, permettendo agli agenti di risalire all’identità dei rapinatori che sono così finiti in manette.