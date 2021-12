Rapinavano donne al Carmine, due stranieri in manette

(red.) Nel mirino c’erano donne sole che camminavano per le strade del Carmine, il centro storico di Brescia, che venivano avvicinate e poi minacciate con un coltello e quindi derubate della borsetta.

Cinque i colpi che sarebbero stati messi a segno dalla coppia di ventenni della Guinea Bissau tra l’8 e il 20 dicembre, ma a tradirli è stata un’applicazione su uno dei telefonini sottratti che ha permesso di rintracciarli nel loro rifugio ricavato in uno degli stabili dismessi nella zona di via Milano, quartiere cittadino al centro di un dibattito sulla sicurezza della zona e già oggetto di un intervento di riqualificazione.

Ad arrestare i due giovani stranieri, un 20 ed un 25enne, originari della Guinea Bissau, uno dei quali in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo, sono stati gli agenti della squadra Mobile ed i colleghi della Giudiziaria del commissariato Carmine. L’accusa, per entrambi, è di tentata rapina e rapina aggravata.

Una delle vittime delle loro aggressioni è rimasta ferita: è stata strattonata e gettata a terra, riportando contusioni alla testa.

Un’altra donna è stata rapinata mentre si trovava a bordo della propria vettura.

Seguendo il segnale dello smartphone, gli agenti sono arrivati ai presunti rapinatori, individuati grazie anche alla descrizione fornita dalle vittime: uno di loro aveva ancora gli abiti indossati durante il colpo ed un’acconciatura con treccine.

Per i due stranieri, valutato il rischio di reiterazione del reato ed il pericolo di fuga, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.