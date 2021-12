Cologne, incidente con escandescenze: arrestato

(red.) Intorno alle 15,30 del pomeriggio della vigilia di Natale, mentre era al volante della sua Land Rover Discovery sulla statale 573 tra Palazzolo e Cologne, nell’affrontare una rotonda ha invaso l’opposta corsia di marcia proprio quando era in arrivo una Lancia Musa con a bordo un uomo e una donna.

Per cause in corso di accertamento il conducente della seconda vettura ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato ed è finito contro un muretto al lato della strada. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per le persone. Si sarebbe trattato di un episodio insignificante di cronaca, se non fosse che il guidatore della Land Rover in attesa dei soccorsi ha cominciato a dare in escandescenze imprecando contro tutti i presenti.

Sembrava impossibile calmarlo: ci hanno provato anche gli agenti della Polizia Locale del Monte Orfano, intervenuti per i rilievi con il supporto dei colleghi di Palazzolo, che alla fine hanno dovuto ammanettare l’uomo sempre più agitato, informando la Procura di Brescia.